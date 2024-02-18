📺TEŞKİLAT 96. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 96. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 96. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in sorusuyla Neslihan şoka girer. Neslihan gerçekleri öğrense de bu sorunun amacı ikili arasında yeni bir tartışmaya sebep olur. Ekip çatışmada zor durumda kalmıştır. Pehlivan ölüm ile burun buruna gelir. Çetin'le yüz yüze tanışan Kambur şaşkınlığını atlatamaz. Amacı bilinmeyen bu buluşmada ikili kozlarını paylaşır.

Ömer gittikçe daha da tehlikeli olmaya başlayan Kambur'u bulmayı amaçlar. Ömer bu yolda gerekirse sevdikleriyle karşı karşıya gelmeye hazırdır. Ne olursa olsun Ömer, Kambur'un bir kişiye daha zarar vermesini göze alamaz. Bunun için hem Ömer hem de ekibi büyük riskler almaya hazırdırlar.

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