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📺TEŞKİLAT 96. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 96. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 96. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 96. yeni ve 18 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 14:00
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📺TEŞKİLAT 96. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 18 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 96. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 96. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 96. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in sorusuyla Neslihan şoka girer. Neslihan gerçekleri öğrense de bu sorunun amacı ikili arasında yeni bir tartışmaya sebep olur. Ekip çatışmada zor durumda kalmıştır. Pehlivan ölüm ile burun buruna gelir. Çetin'le yüz yüze tanışan Kambur şaşkınlığını atlatamaz. Amacı bilinmeyen bu buluşmada ikili kozlarını paylaşır.

Ömer gittikçe daha da tehlikeli olmaya başlayan Kambur'u bulmayı amaçlar. Ömer bu yolda gerekirse sevdikleriyle karşı karşıya gelmeye hazırdır. Ne olursa olsun Ömer, Kambur'un bir kişiye daha zarar vermesini göze alamaz. Bunun için hem Ömer hem de ekibi büyük riskler almaya hazırdırlar.

👉TEŞKİLAT 96. BÖLÜM İZLE

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