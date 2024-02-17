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KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 118. bölümü ile ekranlara geldi. Diziseverler Kardeşlerim yeni bölüm fragmanını merak ediyor ve araştırıyor. Kardeşlerim 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 118. bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:30
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KARDEŞLERİM 118. BÖLÜM FRAGMANI | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı İZLE ATV

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 118. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 118. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur.

Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler. Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 118. bölüm fragmanı izle

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