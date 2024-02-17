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📺Kardeşlerim 117. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattıracak. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Kardeşlerim 117. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:20
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📺Kardeşlerim 117. bölüm izle - KARDEŞLERİM SON BÖLÜM FULL - ATV Kardeşlerim İZLE

Kardeşlerim 117. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 117. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'e gönderilen kargonun paniğini yaşayan Akif; türlü numaralarla, Eren ailesinin evinde nöbet tutmaya başlar. Fatma, Akif'in bu durumunu fırsata çevirirken, Berk yüzünden evi terk eden Ayla, hayatıyla ilgili radikal bir karar alır. Orhan, hiç beklenmedik bir şekilde, Aybikeleri şaşkınlığa uğratan bir iş bulur.

Yasmin'in Tolga'ya aldığı sürpriz hediye, sadece onların değil, diğer çiftlerin de karşı karşıya gelmesine neden olurken, Ömer ile Sarp şaşırtıcı bir durumun içine çekilirler. Asiye ile Ayaz cephesinde yaşanan umulmadık gelişmeler, Ayaz'ı endişeye düşürürken, Asiye ise bambaşka bir şokla karşı karşıya kalır.

👉KARDEŞLERİM 117. BÖLÜM İZLE

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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