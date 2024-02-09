📺Yalı Çapkını 57. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 57. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 57. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder. Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halis Ağa'yı açarken, bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır.

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM İZLE 🎬

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