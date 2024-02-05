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SAFİR son BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 23. bölüm izle TEK PARÇA

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaşıyor. 5 Şubat Pazartesi günü 23. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 22:50
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SAFİR son BÖLÜM İZLE FULL | atv Safir 23. bölüm izle TEK PARÇA

SAFİR 23. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 23. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 5 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 23. bölüm bilgileri...

SAFİR 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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SAFİR 23. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

SAFİR 23. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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