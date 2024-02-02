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📺 ATEŞ KUŞLARI 41. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 41. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 41. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 41. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 02:30 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 02:30
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📺 ATEŞ KUŞLARI 41. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 41. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 41. bölüm 2 Şubat Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 41. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 41. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 41. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 41. BÖLÜM KONUSU

Ateş Kuşları, Barbar'ın nezarete atılmasıyla bir kere daha evlerini kaybetme korkusu yaşar. Ancak Seyfi'nin şantajına boyun eğmek yerine ona büyük bir oyun oynamaya kararlıdırlar. Onların mahalleden gitme ihtimalini öğrenen Reyhan ise annesinden habersiz Hacer, Mercan ve Gülayşe'yi güne davet eder. Tüm mahalleli kadınlarla birlikte güne katılan Mercan, Gülayşe ve Hacer ortama uyum sağlamak zorunda kalırken aslında Reyhan, Kara'ya büyük bir tuzak kurmuştur. Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

Seyfi'nin tüm çabalarına rağmen Hacı Hafız anlattığı hikayelerle giderek mahallelinin saygısını kazanmaktadır. Sultan, hayalini kurduğu zengin hayata adım adım yaklaştığını düşünürken onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Zıpkın, Sare ile birlikte Ankara'ya gideceğini kardeşlerine nasıl söyleyeceğini bilemez. Sabit satılması için galeriye bırakılan Ejderha'dan ayrılmaya hazır değildir, onu geri almak için Su ile birlikte büyük bir işe kalkışır. Çelik Komutan ise kızı Ayça'nın kendisinden gizli bir işler çevirdiğine emin olur ve bu konuda Barbar'dan yardım ister.

Ateş Kuşları dizisi 41. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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