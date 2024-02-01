Haberler Dizi Haberleri SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni'nin merakla beklenen 15. bölüm fragmanı araştırılıyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çekici konusuyla da diziseverlerden tam puan aldı. Sakla Beni yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Sakla Beni 15. bölümü fragman izlemek için detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 00:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SAKLA BENİ 15. BÖLÜM FRAGMANI | Sakla Beni yeni bölüm fragmanı STAR TV İZLE

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 14. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ziya Bey'in kararıyla Kadir'in yeniden sahneye çıkması Naz'ın, İncila'yı Ozan ile evlendirme hayallerini suya düşürür. Bu karar ortamı yeniden kaosa sürükleyip Atıf ve Ziya'yı karşı karşıya getirirken, öfke kılıçlarının bir kez daha çekilmesine neden olur. Kendi kararlarını almak için adım atmak isteyen İncila, Kadir ile nişanı atar. İncila'nın Ozan ile evliliğinin kaldığını öğrenen Müberra büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, İncila kendini sokakta bulur.

İncila'yı nankörlükle suçlayan Naz ona yaptığı baskıların dozunu artırırken, bu zorba tavırlardan rahatsız olan Mete, gidişata son vermek için Naz ile karşı karşıya gelir. Filiz, İncila ile ilgili büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşar. İncila'yı kaybetmek istemeyen Naz, Kadir ile bir anlaşma yapar. İçinde sıkıştıkları çıkmazları ve kaosu geride bırakmak isteyen Mete ve İncila, yeni bir hayata yelken açmanın hazırlığındayken, Naz hiç beklenmedik bir haber verir.

SAKLA BENİ 14. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Serenay Sarıkaya gözünü Boğaz’a çevirmişti! İşte Serenay Sarıkaya’nın 40 milyonluk yepyeni evi!
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Erencan için resmi açıklama! F.Bahçe...
Dünya yıldızı yeni sezonda G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ALDATMAK 57. BÖLÜM FRAGMANI
ALDATMAK 56. YENİ BÖLÜM İZLE FULL
AÖF dönemlik sistemde GEÇTİ ne demek?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
Cuma Hutbesi DİYANET 2 ŞUBAT 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr'dan Inter Miami'ye tarihi fark! Al Nassr'dan Inter Miami'ye tarihi fark! 23:17
Eczacıbaşı galibiyetle başladı! Eczacıbaşı galibiyetle başladı! 22:57
Lewis Hamilton resmen Ferrari'de! Lewis Hamilton resmen Ferrari'de! 22:46
A.Demirspor'dan 2 forvet transferi birden! A.Demirspor'dan 2 forvet transferi birden! 22:40
Transfer iptal! Kent F.Bahçe'de kalıyor Transfer iptal! Kent F.Bahçe'de kalıyor 22:05
Samsunspor'a Belçikalı santrfor! Samsunspor'a Belçikalı santrfor! 21:45
Daha Eski
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları 21:44
PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! PFDK'dan Sancak ve Uygun'a ceza! 20:44
Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! Giresunspor'dan transfer tahtası açıklaması! 20:09
Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! Beşiktaş genç kalecisinin sözleşmesini uzattı! 20:06
Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri Gitme sırası Lincoln Henrique'de! İşte talipleri 19:30
Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası Alimpijevic'e 1 maç men ve para cezası 19:15