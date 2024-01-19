Haberler Dizi Haberleri AŞKA DÜŞMAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | TV8 Aşka Düşman yeni bölüm TEK PARÇA

AŞKA DÜŞMAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | TV8 Aşka Düşman yeni bölüm TEK PARÇA

TV8'in yeni dizisi Aşka Düşman 3. bölümü ile izleyicilerin karşısına geçiyor. Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in başrolleri paylaştığı dizi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Aşka Düşman yeni bölümü izleme linki ve dizi ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 20:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AŞKA DÜŞMAN 3. BÖLÜM İZLE FULL | TV8 Aşka Düşman yeni bölüm TEK PARÇA

Aşka Düşman 3. bölümü ile izleyici karşısına geçiyor. Başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Nazan Kesal'ın da yer aldığı dizide Bedia Ener, Ebru Aykaç, Barış Aytaç, Esra Ruşan, Merve Nur Bengi, Bihter Dinçel, Sermet Yeşil ve çocuk oyuncu Lavinya Ünlüer rol alıyor. Aşka Düşman 3. bölüm full izleme linki ve merak edilen detayları sizler için derledik.

Aşka Düşman 3. bölüm izle!

Aşka Düşman tüm bölümler izle!

AŞKA DÜŞMAN KONUSU

Aşka Düşman, güçlü kalmaya çalışan bir kadın ve 3 kızının hikayesiyle ekranlara gelecek. Bu üç kardeşlerden biri olan İnci'nin doktor Uygar'la karşılaşmasıyla aşk hikayesi başlayacak. Dizi imkansız bir aşkı anlatıyor. İki genç aşıkın önüne birçok engel çıkacak.

Aşka Düşman 3. bölüm izle!

Aşka Düşman tüm bölümler izle!

AŞKA DÜŞMAN OYUNCULARI

  • Nazan Kesal

  • Buse Meral

  • Cem Yiğit Üzümoğlu

  • Merve Nur Bengi

  • Esra Ruşan

  • Ebru Aykaç

  • Bedia Ener

  • Barış Aytaç

  • Bihter Dinçel

  • Lavinya Ünlüer

DİĞER
Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan göndermeli paylaşım! Mısırlı milyarder barışmak mı istiyor? "Beni özledin mi?"
Başkan Erdoğan'dan Yalova'daki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı!
Yok böyle transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Yalı Çapkını SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
📺 ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM İZLE
BURSLULUK PARASI YATTI MI?
MEB lisans ve ön lisans personel alımı başvuru ekranı
DUS/2 EK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! F.Bahçe'de flaş ayrılık yaşanabilir! 20:24
Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın Pendikspor maçı kadrosu açıklandı! 19:24
Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! Fenerbahçe'da yüksek divan kurulu tarihi belli oldu! 18:46
F.Bahçe'de Becao sevinci! F.Bahçe'de Becao sevinci! 18:34
G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! G.Saray'a Kolombiya'dan genç yetenek! 18:28
Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... Lazio'dan resmi açıklama! Kamada ve G.Saray... 18:05
Daha Eski
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi başladı 17:52
Djokovic 4. tura yükseldi! Djokovic 4. tura yükseldi! 16:53
Gisdol'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! Gisdol'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! 16:15
Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi... Oğulcan Çağlayan'dan flaş karar! Yeni adresi... 16:05
Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık hamlesi! Beşiktaşlı yıldızdan flaş ayrılık hamlesi! 15:58
Buruk bu habere çok üzülecek! Buruk bu habere çok üzülecek! 15:37