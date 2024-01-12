📺Yalı Çapkını 53. YENİ BÖLÜM İZLE - Yalı Çapkını izle TEK PARÇA STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 53. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 53. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit'in kurduğu tuzağa düşen Seyran yaşananlara üzülüp öfkelense de kendi hayatı için aldığı kararların arkasında durması gerektiğini daha iyi fark eder. Halis Ağa ise soyadlarını temize çıkarmak için büyük bir adım atan Ferit ile gurur duyar. Dedesinin desteğini yeniden kazanan Ferit kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başlarken, hayal ettiklerine ulaşmak için sıra dışı bir hamle hazırlığına girişir. Fakat işler umduğundan daha farklı ilerler. Kendi hayatı için çabalayan Seyran, gündem olan açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da, hiç beklemediği kişilerden gördüğü destekle mutlu olur. Seyran'a yapılan haksızlıkların acısını ve bildiği gerçeklerin yükünü taşımakta zorlanan Şefika ise, Gülgün ve Seyran ile, Halis Ağa'ya dair şok etkisi yaratacak çok önemli gerçekleri paylaşır.

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM İZLE 🎬

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