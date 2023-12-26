Haberler Dizi Haberleri AİLE 26. BÖLÜM FULL İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

AİLE 26. BÖLÜM FULL İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

Aile yeni bölümü yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevenlerini ekran başına kilitledi. Dizinin başrollerini, yılın en iyi dizi çifti seçilen Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Aile son bölüm FULL izleme link haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 22:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE 26. BÖLÜM FULL İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

AİLE 26. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 26. bölümü ile ekrana geldi.. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 26. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 26. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 26. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 26. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 26. BÖLÜM KONUSU NE?

Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden silmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya'ya süre verir. Acaba Hülya, Soykan soyadını gömüp çocuklarının annesi Hülya mı olacaktır? Yoksa Hülya Soykan olarak hayatına devam mı edecektir? Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır. Cihan ise sevdiği kadının yaşadıklarını herkesin duyması için harekete geçer. Hülya'nın her şeyi açıklaması için onu köşeye sıkıştırır. Serap'la ilgili gerçekleri öğrenen İlyas'ın dünyası başına yıkılır. İlyas, Yusuf Soykan'ın günahlarının bedelini tüm Soykanlara ödetmek için harekete geçeceği zamanı bekler. Bu süre zarfında gizli planını işletir. İlyas'ın öz babası olduğunu öğrenen Bedri ise bu gerçekle sarsılırken; başını büyük bir belaya sokacaktır. Oğlundan haber alamayan Nedret, Aslan'dan yardım ister. Tüm aile yılbaşını birlikte kutlamak için bir araya gelir. Herkes mutlulukla yeni yıla doğru geri sayarken; acaba İlyas, kurduğu gizli planında başarılı olabilecek midir?

AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Selin Şekerci
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

AİLE 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Ünlü oyuncu Öykü Çelik'in yeni imajına takipçileri bayıldı! "Harika olmuş"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu! Haddini aşan CHP liderine sert tepki: Bunların siyasi sponsoru belli
Dev operasyon! G.Saray'da 4 ayrılık 3 transfer
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 52. BÖLÜM FRAGMANI
ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Süper Loto çekildi! (26 Aralık)
Yarın okul var mı?
Haftaya pazartesi okullar tatil mi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool rahat kazandı! Liverpool rahat kazandı! 22:41
Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu! Hüseyin Eroğlu'nun yeni takımı belli oldu! 20:30
F.Bahçe'de kupa mesaisi! F.Bahçe'de kupa mesaisi! 20:27
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 20:24
Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu! Fatih Terim'in yeni adresi resmen belli oldu! 20:04
Terim'den ilk açıklama geldi! "Panathinaikos..." Terim'den ilk açıklama geldi! "Panathinaikos..." 19:58
Daha Eski
Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi! Fenerbahçe'de Süper Kupa mesaisi! 18:59
N. Forest geriden gelerek kazandı! N. Forest geriden gelerek kazandı! 18:55
İstanbulspor - F.Bahçe maçının yeri açıklandı! İstanbulspor - F.Bahçe maçının yeri açıklandı! 18:25
Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! Bundesliga'nın en hızlısı Eren Dinkçi! 17:57
Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... Hatayspor'dan Volkan Demirel açıklaması! İstifası... 17:53
1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 1. Lig'de 18, 19 ve 20. hafta programı! 17:18