AİLE 26. BÖLÜM FULL İZLE | Aile SHOW TV son bölüm

AİLE 26. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 26. bölümü ile ekrana geldi.. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 26. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 26. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 26. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 26. yeni bölüm bilgileri...
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AİLE DİZİSİ 26. BÖLÜM KONUSU NE?
Aile tatilinde ortaya çıkan gerçekler ve son gece yaşananlar herkesi derinden sarsar. Soykan lanetinden kurtulmak isteyen Aslan, Yusuf Soykan'ın adını her yerden silmek için harekete geçerken; geçmişte yaşananları itiraf etmesi için Hülya'ya süre verir. Acaba Hülya, Soykan soyadını gömüp çocuklarının annesi Hülya mı olacaktır? Yoksa Hülya Soykan olarak hayatına devam mı edecektir? Bu süreçte Aslan'a destek olan Devin, hayatının en güzel haberini alır: Devin hamiledir! Bu haber Aslan'a büyük bir mutluluk yaşatırken; bastırmaya çalıştığı endişelerini de körükler. Aslan her şeyden uzakta, üç kişilik ailesiyle yeni bir hayat kurma planlarını hızlandırır. Cihan ise sevdiği kadının yaşadıklarını herkesin duyması için harekete geçer. Hülya'nın her şeyi açıklaması için onu köşeye sıkıştırır. Serap'la ilgili gerçekleri öğrenen İlyas'ın dünyası başına yıkılır. İlyas, Yusuf Soykan'ın günahlarının bedelini tüm Soykanlara ödetmek için harekete geçeceği zamanı bekler. Bu süre zarfında gizli planını işletir. İlyas'ın öz babası olduğunu öğrenen Bedri ise bu gerçekle sarsılırken; başını büyük bir belaya sokacaktır. Oğlundan haber alamayan Nedret, Aslan'dan yardım ister. Tüm aile yılbaşını birlikte kutlamak için bir araya gelir. Herkes mutlulukla yeni yıla doğru geri sayarken; acaba İlyas, kurduğu gizli planında başarılı olabilecek midir?
AİLE OYUNCULARI
- Kıvanç Tatlıtuğ
- Serenay Sarıkaya
- Nejat İşler
- Canan Ergüder
- Ushan Çakır
- Umutcan Ütebay
- Yüsra Geyik
- Selin Şekerci
- Mert Denizmen
- Ecem Simge Yurdatapan
- Levent Ülgen
- Emel Göksu
- Nur Sürer
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