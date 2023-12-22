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📺 ATEŞ KUŞLARI 36. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 36. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 36. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 36. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 00:31
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📺 ATEŞ KUŞLARI 36. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 36. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 36. bölüm 22 Aralık Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 36. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 36. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 36. BÖLÜM KONUSU

Barbaros hastanede ölüm kalım savaşı verirken ona güç veren tek şey Gülayşe'nin hayalidir. Ancak bu Barbaros'un savaşı kazanmasına yetecek mi? Ateş Kuşları, can yoldaşları olan Barbaros'a veda mı edecek? Barbaros'u kaybederse Gülayşe yaşar mı?

Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı bulur! Sultan'ı korkudan tir tir titreten bu adam, Sultan'a delicesine aşıktır! Turgut, Sultan'ı geri almaya, Kara ise vermemeye yeminlidir! Sultan, geleceğini mahvetmelerine rağmen Ateş Kuşları'na sığınacak mı? Kara, Sultan'ın sırlarını aralamaya başlayınca niye çok öfkelenecek? Ali kız kardeşi Sultan'ı korumak için neler yapacak?

Peki ya Turgut, Sultan'ı ele geçirmek için Ali'nin en kıymetlisine, Gülayşe'ye musallat olursa? Abisinden bile yakın olduğu Barbaros'un acısı, Sare'yi kahreder. Zıpkın aşık olduğu kadına yardım edebilecek mi?Mercan'ın amcası sonunda onu kütüğüne alır! Artık Mercan'ın bir soyadı var: Mercan Gökova. Ama Mercan'ın amcası Ali ile Mercan'dan en acılı zamanlarında evlenmelerini ister. Mercan'la Ali evlenebilecekler mi?

Ateş Kuşları dizisi 36. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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