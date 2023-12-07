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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 23. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 23. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:21 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 09:51
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. YENİ BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz TRT 1 son bölüm izle

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 23. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 7 Aralık Perşembe günü TRT'de yayınlanan 23. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 23. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 23. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'DA BU HAFTA

Alize, Serkan'ın Mesut'la sözleşme imzalamasına engel olamayınca gerçekleri açıklamaktan başka çaresi kalmamıştır. Alize, Serkan'a Mesut'un kim olduğunu söylediğinde ikinci şoku yaşar. Serkan, Alize'nin kendisini bu kadar saf zannetmesini hem hazmedememiş hem de Alize'nin gizli saklı iş çevirmesine çok öfkelenmiştir. Alize, özür dilemediği sürece Serkan da geri adım atmayacaktır. İki inatçı aşığı zor günler beklemektedir. Alize, sonunda Serkan'ın onsuz hayata alıştığını düşündüğü anda hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Aşıklarımız henüz bilmese de tehlike oldukça yaklaşmış, Mesut son kozunu oynamıştır.

Kendi Düşen Ağlamaz 23. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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