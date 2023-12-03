Altın Kafes NALAN BEYOĞLU kimdir? Ebru Cündübeyoğlu kimdir, kaç yaşında?

atv'nin yeni soluklu dizisi Altın Kafes şimdiden izleyiciden tam not aldı. Zengin oyuncu kladrosu ve ilgi çekici konusu ile öne çıkan dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Rahşan Çiğdem İnan'ın senaryosunu kaleme aldığı Altın Kafes pazar akşamları ekrana geliyor. Peki, Altın Kafes Nalan Beyoğlu kimdir? Merak edilenleri haberimizde derledik.

ALTIN KAFES NALAN BEYOĞLU KİMDİR?

atv'nin Aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda da birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da Altın Kafes'te canlandırdığı Nalan karakteriyle adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Dizide Beyoğlu ailesinin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.

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EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

10 Eylül 1974 yılında dünyaya gelen Ebru Cündübeyoğlu 49 yaşındadır. 1974 yılında Almanya'nın Heilbronn şehrinde doğdu. Diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Ortaöğrenimi İstanbul ve Adapazarı'nda, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldı, 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Aynı yıl televizyonculuğa başladı. 1993-1997 yılları arasında, ilki TRT'de yayımlanan "Bir Başka Gece" adlı program olmak üzere pek çok eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınlanan aktüel-eğlence programı Sabah Şekerleri'nde sunuculuk yaparak 20'li yaşlarında iken Türkiye'de büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanındı.

1997 yılında Gülüm dizisindeki rolü ile dizi oyunculuğuna, 1999 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Fehimpaşa Konağı adlı komedide Mihriban rolünü oynayarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Deli Yürek dizisinde Avukat Ayşegül, Koçum Benim dizisinde Deniz öğretmen, Omuz Omuza'da Sevilay, Yalancı Romantik'te İpek, Avrupa Avrupa'da Gülbahar, Evli ve Öfkeli'de Seray televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerden bazılarıdır. Tiyatro oyunculuğuna 2008'de Tiyatro Kedi'nin sahneye koyduğu Çalıkuşu adlı oyunda Feride'nin Anadolu'ya gittiği dönemi, Kibarlık Budalası'nda Nicole, 2018'de Gergedan Yapım'ın sahnelediği Ölü'n Bizi Ayırana Dek adlı komedide Cansu karakteri gibi rollerle devam etti.

2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete ile evlendi. Çiftin bir kızları oldu (d. 2005).

2000'lerin başlarında şiir kaleme alan Cündübeyoğlu'nun Aşılı Kolum adlı ilk şiir kitabı 2005'te yayımlandı. Şiirlerinde çocukluğa özlem, aşk, ayrılık, yaşlanma ve hayatın geçiciliği temalarını işledi.

2013'te 20. sanat yılı vesilesiyle "Sevdiğim Şarkılar" adlı Türk sanat müziği albümünü, daha sonraki yıllarda Dertlerimi Zincir Yaptım, Kalbimin Efendisi adlı teklileri çıkardı. Sevdiğim Şarkılar albümünde bestesi kendine ait bir şarkıya (Neyledin Yar) yer verdi.

40 yaşında iken disleksi olduğunu fark etti. Disleksi ve öğrenme güçlüğü hakkında konuşmalar yaparak ve kendi hikâyesini anlatarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştı.

İlk romanı Ferda, 2019 yılında yayımlandı. Bu romanda yazar olan Alzheimer hastası bir kadının hikâyesini kendi iç sesi ile anlattı.