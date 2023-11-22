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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Kanal d Dilek Taşı 12. bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dilek Taşı'nın merakla beklenen 12. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Dilek Taşı 12. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:50
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DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Kanal d Dilek Taşı 12. bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 12. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Figen, yüreğindeki acıyı Mustafa'yla paylaşınca, Mustafa Figen'e kollarını açıyor. Kenan, Mustafa'yla karşı karşıya geliyor. Rüçhan, Dündar'ı neden tehdit ediyor. Sinan'ın kim olduğu ortaya çıkıyor!

Figen, Mustafa'nın parmağında yüzük olmadığını fark eder ve nedenin sorar. Mustafa ise eşini saygıyla hatırlayacağını ve bu yüzden yüzüğü çıkardığı söylüyor. Figen'in parmağında yüzük olmadığını fark eden Mustafa'da bunun sebebini Figen'e soruyor. Figen ise Kenan ile evlenmeyeceğini, bu sebeple yüzüğü çıkardığını söylüyor.

Ömer'in öldüğü haberi herkesi yasa boğar. Figen, bu zor günün de yine Mustafa'ya sığınır. Mustafa, Figen'in yanında olur ve onu yalnız bırakmaz. Figen, bu zor zamanlarında kız kardeşinden faydalanmak isteyen Aras Rona'yı sert bir şekilde uyarır! Öte yandan Figen'in tetkiklerinin Sinan'la uyumlu olduğu ortaya çıkar. Kenan, Mustafa'yı Figen'den uzak tutmaya çalışır. Figen ise Mustafa'ya Kenan'la evlenmeyeceğini söyler!

DİLEK TAŞI 12. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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