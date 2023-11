📺Yargı 72 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 19 Kas─▒m Pazar g├╝n├╝ yeni ve 72. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 72. yeni b├Âl├╝m├╝...

YARGI 72. B├ľL├ťM KONUSU

Mercan'─▒n bulunmas─▒ ve ufaktan eve yerle┼čmesiyle birlikte rahat bir nefes alan Ceylin, s├╝recin a─č─▒rl─▒─č─▒ ve hissettirdikleri ile kendisini bir vicdan muhasebesinde bulacakt─▒r. Hen├╝z ├╝niversite ├╝├ž├╝nc├╝ s─▒n─▒fta iken ba┼č─▒na gelen ve d├Ân├╝p d├╝zeltmek istedi─či olay, onun bug├╝n├╝n├╝ de kar─▒┼čt─▒rmaya yetecektir.

Ge├žmi┼čte y├╝r├╝d├╝─č├╝ yollar─▒ yeniden y├╝r├╝yen Ceylin; Engin, Zafer, ─░nci gibi art─▒k hayatta olmayanlar─▒ da hat─▒rlayacak; Yekta'n─▒n eski, karanl─▒k taraf─▒yla burun buruna gelecektir. ├ľte yandan emniyeti sarsan yeni ├Âl├╝ml├╝ vaka ise herkesin g├╝ndemine bomba gibi d├╝┼čecektir.

Can'─▒n ├Âl├╝m├╝ Kadir'in kararl─▒l─▒─č─▒n─▒n ve ac─▒mas─▒zl─▒─č─▒n─▒n ne denli b├╝y├╝k oldu─čunu g├Âstermi┼č; Yekta, Osman ve ├ç─▒nar'─▒ iyiden iyiye ├╝rk├╝tm├╝┼čt├╝r. G├Âstere g├Âstere, b├╝y├╝yerek gelen bu karanl─▒k onlar─▒ da her an yutacak gibidir. G├╝n├╝n sonunda Osman'─▒ neye bula┼čt─▒─č─▒na dair sars─▒c─▒ hediyeler beklemektedir.

Birbirlerini ne kadar sevdiklerini, biri olmadan ├Âtekinin eksik oldu─čunu iyice kan─▒ksayan Ilgaz ve Ceylin ├žifti, ge├žmi┼čin hayaletleri ile beraberce ve g├╝├žlerini birle┼čtirerek ba┼ča ├ž─▒kmak zorundad─▒r. Fakat Ceylin ge├žmi┼čini kaz─▒d─▒─č─▒ bu yolculukta hi├ž ummad─▒─č─▒, ┼čoke edici bir sonun kendisini bekledi─činden habersizdir.

