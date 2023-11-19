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📺Yargı 72 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 72. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 72. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 72. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:31 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:50
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📺Yargı 72 BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 19 Kasım Pazar günü yeni ve 72. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 72. yeni bölümü...

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👉YARGI 72. BÖLÜM İZLE

YARGI 72. BÖLÜM KONUSU

Mercan'ın bulunması ve ufaktan eve yerleşmesiyle birlikte rahat bir nefes alan Ceylin, sürecin ağırlığı ve hissettirdikleri ile kendisini bir vicdan muhasebesinde bulacaktır. Henüz üniversite üçüncü sınıfta iken başına gelen ve dönüp düzeltmek istediği olay, onun bugününü de karıştırmaya yetecektir.

Geçmişte yürüdüğü yolları yeniden yürüyen Ceylin; Engin, Zafer, İnci gibi artık hayatta olmayanları da hatırlayacak; Yekta'nın eski, karanlık tarafıyla burun buruna gelecektir. Öte yandan emniyeti sarsan yeni ölümlü vaka ise herkesin gündemine bomba gibi düşecektir.

Can'ın ölümü Kadir'in kararlılığının ve acımasızlığının ne denli büyük olduğunu göstermiş; Yekta, Osman ve Çınar'ı iyiden iyiye ürkütmüştür. Göstere göstere, büyüyerek gelen bu karanlık onları da her an yutacak gibidir. Günün sonunda Osman'ı neye bulaştığına dair sarsıcı hediyeler beklemektedir.

Birbirlerini ne kadar sevdiklerini, biri olmadan ötekinin eksik olduğunu iyice kanıksayan Ilgaz ve Ceylin çifti, geçmişin hayaletleri ile beraberce ve güçlerini birleştirerek başa çıkmak zorundadır. Fakat Ceylin geçmişini kazıdığı bu yolculukta hiç ummadığı, şoke edici bir sonun kendisini beklediğinden habersizdir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 72. BÖLÜM İZLE

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