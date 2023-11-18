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KARDEŞLERİM 106 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 106 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 106. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Kardeşlerim, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kardeşlerim 106. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:50
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KARDEŞLERİM 106 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kardeşlerim 106 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 106. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 106. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 106. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kardeşlerim 106. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Bir gün kavuşacağız bak, şaşıracak gökyüzü…"

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

KARDEŞLERİM 106. bölüm fragmanı izle

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