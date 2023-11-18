📺Kardeşlerim 105 bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 4 Kasım Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 105. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 105. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 105. BÖLÜM KONUSU

"Bir gün kavuşacağız bak, şaşıracak gökyüzü…"

Tutuklu yargılanmasına karar verilen Asiye, demir parmaklıklar ardına girerken, Eren ailesi de perişan ve çaresiz bir haldedir. Akif, Ayla'dan Şevval'in eline geçen videoyu nasıl imha edeceğinin telaşını yaşamaktadır. Suzan'ı sarsacak birtakım gerçekler, tekrardan su yüzüne çıkarken, Ömer ile Süsen ilişkisinde umulmadık gelişmeler yaşanır. Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif'in yaptığı yeni planda, bu sefer işler beklediği gibi gitmez. Ailesinin başına gelen felaketlerden kurtulmak isteyen Fatma'nın bilinçsizce yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

👉KARDEŞLERİM 105. BÖLÜM İZLE

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