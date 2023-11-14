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ÜÇ KIZ KARDEŞ 63 BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in merakla beklenen 63. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Özgü Kaya, Reha Özcan Berker Güven gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Üç Kız Kardeş 63. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:00
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 63 BÖLÜM FRAGMANI | Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Üç Kız Kardeş, 63. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Üç Kız Kardeş fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rüçhan'dan uzun süre haber alamayan Özer ve Somer, artık endişelenmeye başlamışlardır. Karakol ve hastaneleri araştırmaya koyulurlar ve acı bir haberle sarsılırlar. Türkan kızını kaybetme korkusuyla gerçeği söyleyemez.

Diğer taraftan Kalender ailesinin de üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Dönüş son yıllarının belki de en mutlu gününde Serdar'ın evli olduğunu öğrenmiş, tedavisinin geri kalanını devam edip etmeme konusunda kararsız kalmıştır.

Somer annesine bu kötülüğü yapanın peşine düşerken, Türkan için de çember daralmaktadır. Suçunu itiraf etmekle, kızını alıp kaçmak arasında bir tercih yapmaya mecbur hisseder. Vicdanı ve anneliği arasında bocalayan Türkan ne karar verecektir?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 63. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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