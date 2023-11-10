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📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 45. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 45. bölümü 10 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 45. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 01:50
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📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 45. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 45. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM ÖZETİ

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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