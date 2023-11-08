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KURULUŞ OSMAN 136 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 136 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 136. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kuruluş Osman 136. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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KURULUŞ OSMAN 136 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 136 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Kuruluş Osman dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Kuruluş Osman 136. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 136. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 136. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 136. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bayındır Bey'in katline karar verilmiştir!"

Osman Bey'in Moğollar'a karşı planı nedir? Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

Osman Bey, çalınan hazinenin ardından vergiyi nasıl ödeyecektir? Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

Hatunlar arasında işler karışıyor! Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

Saadet Hatun'un yeni hedefi: Holofira! Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

Holofira'yı uç pazarda gören Malhun Hatun ve Orhan Bey'in tepkisi ne olacaktır?

Saadet Hatun amacına ulaşabilecek mi?

Saadet Hatun, Gonca'yı, Söğüt'e Bala Hatun'u ziyarete gönderir. Saadet Hatun'un amacı nedir? Bala Hatun, oğlu için neler yapacak? Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrenir. Fatma'ya göre Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a aşıktır. Bala Hatun bunun bir tuzak olabileceğini düşünür. Bala Hatun oğlu için ne yapacaktır? Gonca'ya karşı tavrı ne olacaktır?

Cerkutay, Boran Bey'in yanında! Cerkutay, Boran'ın yaralanma haberini almıştır. Boran'ın durumu ağırdır. Cerkutay onu görmeye gider. Cerkutay'ın Osman Bey ve alplarla arasındaki buzlar eriyebilecek midir?

Bayındır Bey için yolu sonu mu geliyor? Orhan Bey hazinenin peşine düşer. Hazine, Bayındır Bey'in mekanında çıkar. Bayındır Bey altınları çalmaktan ve alpları öldürmekten suçlu bulunur. Bayındır Bey'in katline ferman verilir. Bayındır Bey'in masumiyeti ispat edilebilecek midir?

Söğüt'te yangın! Üstat Gera dur durak bilmez. Söğüt'ü kana bulayacaktır. Üstat Gera'nın adamları yangını başlatmıştır. Alaeddin Bey ve Bala Hatun bu yangını söndürebilecek midir?

Osman Bey, Moğol cenderesinden kurtulabilecek mi? Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey ummadığı bir şeyle karşılaşır. Moğol Komutanı altınları alacaktır fakat Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktur. Osman Bey Moğol'un elinden kurtulabilecek midir?

Kuruluş Osman dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Kuruluş Osman 136. bölüm fragmanı izle

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