GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 KASIM | Bugün sizi neler bekliyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 KASIM | Boşlukta salınan Ay, akşamüstü İkizler burcuna geçmesinin ardından biraz bencillik aşılayabilir. Bu haftada kişisel bakımınızı ihmal etmemeli ve dedikodulara kulak asmamalısınız. Spiritüel çalışmalar bu dönemde rahatlamanıza yardımcı olabilir. Birkaç mum ve tütsü yakıp hafif müzik eşliğinde yoga, yeni başlayan haftanın tüm stresini atmanızda size yardımcı olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor?

KOÇ BURCU ♈

Kendinize olan güveniniz ve önemli olanları etkileme yeteneğiniz, kariyer cephesinde işleri sizin için umut verici hale getirecek. Kişisel güvenlik, yalnız yaşayanlar için endişe kaynağı olabilir. Sağlıklı bir benlik duygusu şu anda en büyük hediyenizdir. Bu nedenle, hesaplanmış riskler almaya hazırlanırken hayatta cesaret ve güvenle ilerleyin.

BOĞA BURCU ♉

Mesleki bir konuyla ilgili stresli kalabilirsiniz ancak üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Aileden birinin sorumluluklarınızı paylaşması ve kendinizi daha hafif hissetmenizi sağlaması muhtemeldir. En çılgın hayallerinizi gerçekleştirme cesaretine sahip olun. Kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda doğrudan sorular sorun. Baskı altında kalmanın sana hiçbir faydası olmayacak.

İKİZLER BURCU ♊

Yakın birinin yardımıyla ev içi önceliklerle ilgilenmeyi başaracaksınız. Finans cephesinde belirlenmiş prosedürlere uymamak başınızı belaya sokabilir, bu nedenle aşırı özgürlüklere kapılmayın. İlham almanın birçok yolu vardır, özellikle de yaratıcılığınızın engellendiğini hissediyorsanız. Dışarı çıkıp biraz güneş alabilmek için eşofmanlarınızı çıkarıp en parlak tişörtünüzü giyerek başlayın. Vahşi doğayla yeniden bağlantı kurmanın bir yolu olarak en yakın parka, su kaynağına veya ormana gitmeniz şu anda şiddetle tavsiye ediliyor.

YENGEÇ BURCU ♋

Önemli bir görevin başarıyla tamamlanması büyük bir rahatlama sağlayabilir. Doğru beslenmek ve aktif kalmak sizi formda tutacaktır. Ruh sizi cezalandırmak istediği için değil, Ruh en yüksek potansiyelinizi ortaya çıkarmanızı istediği için zorluklar daha da zorlaşacak. Kendinizin en somutlaşmış versiyonu olarak ortaya çıkabilmek için atmanız gereken katmanların farkına varın.

ASLAN BURCU ♌

İş yerindeki karışıklık tatmin edici bir şekilde çözüldü. Bugün iç cephede birisinin çok yardımcı olması muhtemel. Finansal refahınız akıllıca yatırımlarınızla korunacaktır. Eski bir rahatsızlık ev ilaçları ile tedavi edilebilir. Sürekli eylem, başarının gizli sosu olduğunu kanıtlayacaktır. Olayların olması gerektiği gibi tezahür etmesine izin verin.Kapınızı çaldığında altın bir fırsatın farkına varın ve ilham veren harekete geçin.

BAŞAK BURCU ♍

Şehir dışına yerleşmeyi planlayanlar aileden tam destek alacaklardır. Çalışma cephesinde biraz ters giden şeyler artık istikrara kavuşmuş gibi görünüyor. Sağlık açısından bir keman gibi formda kalırsınız. Başkaları tarafından nasıl algılanacağınızdan korkmadan, kalbinizi kolunuza takmanıza, en derin arzularınızı ifade etmenize izin verin. Yakın zamanda bir kalp kırıklığı ya da travmatik bir olay yaşadıysanız, meleklerinizin ve rehberlerinizin size geçmişinizden iyileşmeniz için ihtiyaç duyduğunuz desteği gönderdiğini bilin.

TERAZİ BURCU ♎

Tatile çıkanlar muhtemelen hayatlarının en güzel zamanlarını yaşayacaklar. Evi yeniden yapmayı planlayanların bir süre daha beklemesi gerekebilir. Geçmişteki yatırımlardan elde edilen paranın artık kâr getirmesi muhtemeldir. Yakınınızdaki birini kendi amaçlarınıza hizmet etmesi için manipüle etmek, boyun eğebileceğiniz cazip bir olasılıktır. Zayıflayan ayın büyüsü altında nelerden vazgeçmeniz gerektiğini, neleri salıvermeniz gerektiğini gözlemleyin.

AKREP BURCU ♏

Akademik bir hayali ileriye taşımak etrafınızdakilere büyük mutluluk getirecek. Yeni bir egzersiz rejimini takip ederek çıkarlarınızı ilerletmek için adımlar atabilirsiniz. Şartlarınıza göre bir anlaşma kazanmak için iş cephesinde sıkı bir pazarlık yapın. Yaratıcı bilincinizi genişletmeye yardımcı oluyorsa, bunu doğru yolda olduğunuzun bir onayı olarak kabul edin!

YAY BURCU ♐

Yeni bir diyetin size iyi bir detoks etkisi yapması muhtemeldir. Ailenin akşam için özel planları olabilir. Önemli bir mülk anlaşmasıyla ilgili olaylara sizin bakış açınızdan bakması için kimseyi etkilemekten kaçının. Eğer geç saatlerde 'bağlantınızın koptuğunu' hissediyorsanız, nefes almaya, meditasyona, hareket etmeye ve sanat yapmaya zaman ayırın.

OĞLAK BURCU ♑

Soğukkanlılığınızı kaybetmekten kaçının, aksi takdirde iç huzurunuzu bozabilir. Yan tarafta başlatılan bir iş artık küçük kazançlar sağlamaya başlıyor. Akademik alanda bir ödeve imzanızı atmak için tam gaz devam edin. Bir şey bize romantik hayatınızın daha iyiye gideceğini söylüyor. Ara sıra aşırı paylaşım yapıyormuşsunuz gibi görünse bile, en derin düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.

KOVA BURCU ♒

İş yerinde, bir durumun kontrolden çıkmasına izin vermeyin, zira bu durum sizi pekâlâ zor durumda bırakabilir. Birisinin sağlık cephesindeki tavsiyesi muhtemelen mükemmel sonuçlar verecektir. Sevdiğiniz kişinin yanında teselli bulmanız muhtemeldir. Şu anda tüm evren sizin lehinize komplo kuruyor.

BALIK BURCU♓

Zenginlik önünüze çıktığında para fazla sorun teşkil etmeyecektir. Aile cephesinde, herkesin hassasiyetlerine hitap edecek şekilde bir konuyu doğru şekilde çözebileceksiniz. Her zaman olduğu gibi iç pusulanızın nereye baktığına güvenin. Büyümeye çağrıldığınız yollara güvenin. Sihirli kelimeniz "merak"