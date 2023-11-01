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DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 1 Kasım Çarşamba günü 8. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 8. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 02:30
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DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı KANAL D son bölüm

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 8. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 8. bölümü, 1 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluştu. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 8. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 8. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM KONUSU

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar. Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır. Macide ise ihbar ettiği Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır. Sevda'nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan'dan dayak yiyen Efkan'ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

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