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SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 8. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Safir 8. bölümü fragman izle.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 17:41
SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMANI | Safir yeni bölüm fragman izle

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 8. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Safir yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Safir fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

SAFİR 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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SAFİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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