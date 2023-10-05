Haberler Dizi Haberleri DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D ekranlarında 5 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekrana geldi. Dizide başrolleri Salih Bademci ve Hazal Subaşı paylaşırken Dilek Taşı, başarılı oyuncu kadrosuyla olduğu kadar etkileyici hikayesiyle de milyonları ekran başına kilitledi. İşte Dilek Taşı 5. bölüm ve yeni bölüm konusu...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 01:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 02:01
DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM FULL İZLE - Dilek Taşı son bölüm canlı izle

Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 5. bölümüyle ekrana geldi. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 5. bölümü, 5 Ekim Perşembe günü seyircilerle buluştu. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 5. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 5. bölüm konusu...

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM KONUSU

Cemre götürülmüştür. Mustafa oldukça öfkeli bir halde Figen'in gelmesini beklemektedir. Kızının nereye götürüldüğünün hesabını soracaktır. Derken Figen gelir. Mustafa kor kor olmuş gözlerle geçer onun karşısına. Cemre'nin ağlayarak götürüldüğünü söyler. Figen'in de haberi yoktur hiçbir şeyden. Cemre'nin yerini öğrenmek umuduyla köşke gider fakat Mustafa da onun peşinden gelmiştir. Son anda yakalanmaktan kurtulup saklanırlar.

Sevda'nın telefon konuşmasından Cemre'nin hastaneye götürüldüğünü anlarlar. Mustafa ve Figen iyice paniklemiştir. Figen, Sevda'nın karşısına geçip neler olduğunu sorar. Sevda son anda Figen'e yalan söyleyerek durumu kurtarır. Kızının hastanede olduğunu öğrenen Mustafa yıkılmıştır. Figen onu teskin etmeye çalışır. Cemre hastanede ameliyata alınmak üzeredir.

DİLEK TAŞI 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANAL D Dilek Taşı izlemek için tıklayın

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİM?

  • Salih Bademci
  • Hazal Subaşı
  • Ozan Dolunay
  • Perihan Savaş
  • Özge Özberk
  • Teoman Kumbaracıbaşı
  • Elif Doğan
  • Çiçek Dilligil
  • Afra Karagöz

DİĞER
Deniz Uğur’un kızı Mina babası Reha Muhtar’ı ifşa etmişti… Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’un yargılandığı davada konuştu!
Suriye'de sıcak saatler: Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi | İşte dakika dakika yaşananlar...
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye devre arası çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak 40. bölüm full izle! (5 Ekim)
Kendi Düşen Ağlamaz son bölüm full izle! (5 Ekim)
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? (2023)
EMEKLİ ZAMMINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
King: Daha fazla gol atabilirdik! King: Daha fazla gol atabilirdik! 00:52
Crespo: F.Bahçe'de çok mutluyum! Crespo: F.Bahçe'de çok mutluyum! 00:50
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 00:36
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! . İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! . 00:31
Fenerbahçe'nin 2 golü ofsayta takıldı! Fenerbahçe'nin 2 golü ofsayta takıldı! 00:12
İşte F.Bahçe'nin grubunda güncel puan durumu! İşte F.Bahçe'nin grubunda güncel puan durumu! 00:04
Daha Eski
F. Bahçe'de inanılmaz hata! Boş kaleye yuvarladı F. Bahçe'de inanılmaz hata! Boş kaleye yuvarladı 00:01
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 23:01
G.Saray'da Antalya mesaisi G.Saray'da Antalya mesaisi 22:50
Beşiktaş taraftarları stattan ayrılmadı! Beşiktaş taraftarları stattan ayrılmadı! 22:49
Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! 22:37
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 22:37