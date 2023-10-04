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BENİM GÜZEL AİLEM 14. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 14. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 14. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 01:40
BENİM GÜZEL AİLEM 14. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 14. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 4 Ekim Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 14. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 14. bölümü...

Benim Güzel Ailem 14. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 14. BÖLÜM ÖZETİ

Sina, Mahmut'un ocağına düşmüştür ve yardım ister. Damla'ya aldığı hediyeyi verebilmek için Canan'ı kapı önünde lafa tutmasını, böylece kendisinin eve girip Damla'ya hediyesini vereceğini söyler. Ferdi, Nedim ve Kaan kendi içlerinde artık iyice Adnan'a güven duymaya başladıklarını konuşurken Rasim esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur. Rasim nerededir? Adnan ablası Canan'a Rasim eniştesiyle arabulucu avukata gittiklerini hakkından vazgeçtiğini ve Rasim'in kendi elleriyle evrakları yırtıp attığını söyler. Canan mutluluktan havalara uçar. Adnan samimi midir? Melahat Canan'a, Mahmut ise Feryal'e Damla için görücü geleceğini söyler. Görücü gelecek mi? Damla ne yapacak? Feryal'in Oğuz'un her işine karışması Oğuz'u iyice bunaltır. Oğuz Feryal'den abisinin bebek konusunda ilk adımlarını atacağı haberini alır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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