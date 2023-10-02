SAFİR 5. BÖLÜM İZLE | atv Safir yeni bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle son bölüm

SAFİR 5. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 5. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 2 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek Safir dizisi 5. bölüm bilgileri...

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SAFİR 5. BÖLÜM KONUSU

Feraye'nin kendisini abisi Ateş'le aldattığını zanneden Yaman, Feraye'ye hayatı zehir etmeye yemin eder. Yaman'ın ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle Feraye iyice zor durumda kalır. Bu arada hızlı bir biçimde düğün hazırlıklarına başlanır. Ömer her şeyin adetlere uygun olmasını ister, önce kına olacaktır. Feraye'yi kabullenemeyen Gülfem'in ise bu işi bozmak için başka planları vardır. Bora cephesinde de sular durulmaz. Şüphelerinden kurtulamayan Vural oğluna gerçekte ne olduğunu öğrenebilmek için yeni bir adım atacaktır.

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