Benim Güzel Ailem 13. bölüm full izle! | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 13. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 27 Eylül Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 13. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 13. bölümü...

Benim Güzel Ailem 13. BÖLÜM izlemek için tıklayın Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 13. BÖLÜM ÖZETİ

Rasim Adnan'ın ne yapmaya çalıştığını anlayabilmek için Adnan'ı adım adım takip eder. Soluğu inşaat şirketinde alan Adnan, Rasim'i karşısında görünce buz kesilir. Ferdi artık iyice semtinin göz bebeği olmuştur. Herkes Ferdi'yle fotoğraf çekmek için yarış içine girerken, ev halkı bu tablo karşısında mutluluğunu gizleyemez. Emre, Tuğçe'ye Adnan'ın iş birlikçisi Banu'nun izini bulduğunu söyler. Aynı zamanda Tuğçe'yi hayatımın en değerlileri dediği insanlarla tanıştırır. Tuğçe gördükleri karşısında şoke olur ve bayılır. Melahat hayırlı bir iş için Canan'ın kapısını çalar. Yeğeninin Damla'yı çok beğendiğini ve tanışmak istediğini söyler. Bunu duyan Damla neye uğradığını şaşırır.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU