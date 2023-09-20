Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 27. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 27. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 27. Bölüm izle, 20 Eylül Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 01:30
📺Çöp Adam 27. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 27. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyordu. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 27. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM KONUSU

Tamer, Devrim'i kaçıranın İpek olduğunu öğrenir ama bunu Peri'den saklamaktan başka şansı yoktur. Viran'a öğrendiklerini anlatınca her şey iyice netleşir. Peri ise terapiye gider ancak konuştuğu kişi yine Sarp olur. Çağla, Peri ve Meryem'in beğenisini kazanır ve evde yeni yardımcı olarak işe başlar. Sarp'ın planı tıkır tıkır işlerken Elit, Tamer'in bir şeyler bulduğunu sezer ve neler olduğunu anlamaya çalışır. Peri, Tamer'in ondan bir şeyler sakladığından emindir ve bu konuda bir önlem alırken, Tamer de Peri'nin ona yalan söylediğini anlayınca Serkan'dan yardım ister. Bülent, İpek'in Devrim'i kaçırdığını öğrendikten sonra onunla buluşarak zor ve hayati bir görev üstlenmeyi kabul eder.

ÇÖP ADAM 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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