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SAFİR 1. BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir ilk bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm

atv ekranlarının yeni dizisi Safir, hem dramatik hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Fragmanlarıyla milyonlarca diziseverin merakını uyandıran Safir'in başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaştı. 4 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 22:58
SAFİR 1. BÖLÜM FULL İZLE | atv Safir ilk bölüm full izle - Safir dizisi canlı izle yeni bölüm

SAFİR 1. BÖLÜM İZLE | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin ilk bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 4 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 1. bölüm bilgileri...

SAFİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SAFİR 1. BÖLÜM KONUSU

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler.

Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir.

SAFİR 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

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