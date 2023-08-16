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BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 8. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 8. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 10:10
BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 16 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak olan 8. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 6. bölümü...

Benim Güzel Ailem 8. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferdi'nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi'nin star olduğunu düşünür. Feryal yıllar sonra Oğuz'a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir. Bir çözüm yolu arar. Ev hikayesi Rasim'in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar. Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina'ya söyleyeme karar verir.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

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