BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM FULL İZLE | Benim Güzel Ailem TRT son bölüm

BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 16 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanan 8. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 8. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 8. BÖLÜM ÖZETİ

Ferdi'nin yıllardır hayalini kurduğu hayatı artık yaşayacağına olan inancı tamdır. Mahalleli de artık Ferdi'nin star olduğunu düşünür. Feryal yıllar sonra Oğuz'a kavuşmuştur ve yanından bir an olsun ayrılmaz. Oğuz ise annesinin bu durumdan şikayetçidir. Bir çözüm yolu arar. Ev hikayesi Rasim'in hayatının ortasına adeta bomba gibi düşmüştür. Rasim kara kara nasıl bir yol izlemesi gerektiğini düşünür. Nedim Sina ile karşılaşır ve eski defterleri açar. Ancak sonradan ortak noktada buluşurlar. Damla ve Sina buluşur. Damla içinden ne geliyorsa Sina'ya söyleyeme karar verir.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU