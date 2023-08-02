BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 2 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak olan 6. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 6. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz ile Kaan'ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan'ın annesi Feryal ile karşılaşırlar. Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz'u gördüğünü söyler. Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler.

Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler. Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir. Sina, Rasim Usta'nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur'u kızı Damla'yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır. Sina'da Damla'ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi? Bu hafta yine beklenmedik sürprizlere gebe bir bölümle buluşuyoruz.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU