Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşacak. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 6. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 6. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:04 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 11:30
BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 2 Ağustos Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak olan 6. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 6. bölümü...

Benim Güzel Ailem 6. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Deniz ile Kaan'ın arasındaki buzlar nihayet erir. Sözde evlilik yıldönümü için dışarda bir mekanda yemeğe gitmek üzere kapıdan çıkan Deniz ve Kaan karşılarında Kaan'ın annesi Feryal ile karşılaşırlar. Feryal hayalet görmüş gibi bembeyaz bir yüzle on senedir görmediği oğlu Oğuz'u gördüğünü söyler. Kaan ise annesine yalan söylemeye devam ederken, gördüğü kişinin eve sipariş getiren kurye olduğunu söyler.

Ferdi ise yıllardır beklediği oyunculuk teklifi için aldığı rakamı söyleyince kimse inanmaz. Derya ve Nedim kısık sesle bu haberi duyunca birbirilerini yemeğe devam ederler. Nedim bu arada kendi evlerini kapatıp eşyalarını kayınpederinin evine getirir. Sina, Rasim Usta'nın yanına gelip aslında bir komploya kurban gittiğini anlatmıştır. Canan ise ona inanmak istemekle kalmayıp gelini Öznur'u kızı Damla'yı tekrar bir şans için ikna eder mi diye ağzını aramaktadır. Sina'da Damla'ya yakın olmak için karşı köşelerinde satılık olan evi almak için harekete geçecek mi? Bu hafta yine beklenmedik sürprizlere gebe bir bölümle buluşuyoruz.

Benim Güzel Ailem 6. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

DİĞER
Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle | D Smart ve D Smart Go canlı izle ekranı ile UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na savaş manifestosu! Kemalciler '10 Ağustos' dedi, Ekremciler 5 gün öne çekti: 'İlçe kongreleri' planı...
Icardi Ramos'la görüştü! G.Saray'da transfer ciddiye bindi...
F.Bahçe'den İtalyan devini ikna turları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maviye Sürgün 8. yeni bölüm izle
Üvey Anne son bölüm full izle! (31 Temmuz)
YKS elektronik kayıtlar ne zaman 2023?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
İstanbul hava durumu 2 Ağustos 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! İşte Icardi'nin İstanbul'daki yeni evi! 11:05
Kopenhag - Breidablik maçı saat kaçta? Kopenhag - Breidablik maçı saat kaçta? 10:53
Genk - Servette maçı saat kaçta? Genk - Servette maçı saat kaçta? 10:51
Maccabi Haifa - Sheriff maçı saat kaçta? Maccabi Haifa - Sheriff maçı saat kaçta? 10:49
Molde - Helsinki maçı saat kaçta? Molde - Helsinki maçı saat kaçta? 10:46
Karabağ - Rekow maçı saat kaçta? Karabağ - Rekow maçı saat kaçta? 10:39
Daha Eski
Astana - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? Astana - Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 10:36
Kartal'dan Hollandalı yıldıza kanca! Kartal'dan Hollandalı yıldıza kanca! 09:34
Jamaika - Brezilya maçı saat kaçta? Jamaika - Brezilya maçı saat kaçta? 09:30
Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası 09:27
Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı saat kaçta? 09:16
Güney Afrika - İtalya maçı saat kaçta? Güney Afrika - İtalya maçı saat kaçta? 08:57