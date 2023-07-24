📺 Veda Mektubu 20. BÖLÜM İZLE | Veda Mektubu son bölüm izle - Kanal D izle Veda Mektubu izle (Veda Mektubu TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 24 Temmuz Pazartesi günü yeni ve 20. bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 20. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 20. BÖLÜM KONUSU

Ziya, Alanur'un senelerdir sakladığı sırla hayatında yeni bir yola girerken bu sır Alanur'un omuzlarında daha büyük bir ağırlığa sebep olur. Aslı, Barış'ın hala dışarıda bir yerlerde olduğu, yakalanmadığını anlayınca kendini kaybeder. Mehmet, Aslı'nın eski haline dönebilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Alanur'un, Karlıların çatısı altında kalmak zorunda olması yeterince zorken, bir de Seher ve akrabalarının arasındaki gerginlik eklenir. Barış'ın Hatice üzerinde kurduğu üstünlükle Hatice hayatının hatasını yapar. Bu hata Seher'in hayatını etkilerken tüm aile yeni bir sırrın yükünü omuzlamak zorunda kalır.

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👉VEDA MEKTUBU 20. BÖLÜM İZLE