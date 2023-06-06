AİLE BU AKŞAM VAR MI? | Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? - 6 Haziran Aile yeni bölüm neden yok?

AİLE DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI? | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile, 6 Haziran Salı akşamıi heyecanla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelmedi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin yeni bölümü hakkında araştırma yapanlar 'Aile dizisi bitti mi, final mi yaptı? - 6 Haziran Aile yeni bölüm neden yok?' sorularının cevabını arıyor. İşte detaylar...

6 HAZİRAN AİLE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile, 6 Haziran Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Show TV'nin yayın akışında, Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin yeni bölümü yerine Hababam Sınıfı yer aldı. Etkileyici konusuyla milyonları ekran başına kilitleyen Aile ise, geçen hafta 13. bölümüyle sezon finali yaptı.

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AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ OYUNCULARI