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AİLE 13. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 13. bölüm tek parça

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile, Show TV'de 13. bölümüyle ekrana gelecek. İlk bölümüyle beğeni rekorları kıran, Ahmet Katıksız'ın yönettiği dizi, profesyonel kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin 13. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 13. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 13. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 18:00
AİLE 13. BÖLÜM İZLE | SHOW TV Aile son bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle yeni bölüm - AİLE 13. bölüm tek parça

AİLE 13. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 13. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 13. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 13. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 13. bölüm bilgileri...

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AİLE DİZİSİ 13. BÖLÜM KONUSU

Hülya'nın verdiği karardan sonra Aslan'ı öldürmeyi planlayan İlyas, büyük bir sürprizle karşılaşır. Karşılıklı silahlar patlamadan hemen önce İlyas, evlatlık sırrı ve ailenin kanlı geçmişiyle ilgili Aslan'a büyük bir ipucu verir. Şimdi Aslan'ın aklında tek bir soru vardır. İlyas'ın söyledikleri doğru mudur?

Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.

Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.

Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.

Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.

Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.

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AİLE OYUNCULARI

  • Kıvanç Tatlıtuğ
  • Serenay Sarıkaya
  • Nejat İşler
  • Canan Ergüder
  • Ushan Çakır
  • Umutcan Ütebay
  • Yüsra Geyik
  • Mert Denizmen
  • Ecem Simge Yurdatapan
  • Levent Ülgen
  • Emel Göksu
  • Nur Sürer

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