Haberler Dizi Haberleri YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 24. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 24. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:30
YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 24. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 24. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Baba evinden ayrılıp kendi ayaklarının üstünde durmaya başlayan Birsen hayatının en mutlu günlerini yaşıyordur. Ama Yılmaz onu mutsuz ve pişman etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Dündar'a çalışmaya başlayan Caner, Halil hakkında gerçekleri öğrenmek için Yılmaz'a gider, özellikle de Salkım Göreli'nin kim olduğunu öğrenmek istiyordur. Yılmaz bilmiyordur tabii Salkım'ın kim olduğunu, ama biliyormuş gibi davranır Caner'e. Birsen'i işten kovarsan bildiklerimi anlatırım der. Dündar, Ali Fuat'ın kızının Zeynep olduğundan emindir nerdeyse. Halil içine çekildiği tuzağın farkındadır, Dündar'a gittiğinde onu bekleyen silahlı adamlar olduğunu görür. Halil bu meseleyi çözemezse Zeynep'in hayatı tehlikeye girecektir. Canı pahasına koruyacaktır Zeynep'i. Yılmaz'ın akıl sağlığı günden güne bozulmaya başlar. Yalnız kalmıştır ve ihanete uğradığını düşünmektedir. Kader, planı için en uygun zaman olduğunu düşünerek harekete geçer. Zeynep ve Halil ise Kader'in ne yapmaya çalıştığını anlamak için ortak hareket ediyordur. Bu sırada Zeynep Halil'den şüphelenmeye başlamıştır, onun bu "parayı tercih ettim" oyununun arkasında başka bir iş olduğundan emindir. O hala tanıdığı bildiği Halil'dir. Halil her ne kadar yok öyle bir şey dese de Zeynep inanmaz artık.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da transferde büyük piyango! Bedavaya 2 dünya yıldızı geliyor...
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Çöp Adam 21. BÖLÜM FULL İZLE
📺Kuruluş Osman 126. BÖLÜM atv İZLE
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52