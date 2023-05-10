Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 125. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

📺Kuruluş Osman 125. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 125. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 125. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 125. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:04
📺Kuruluş Osman 125. BÖLÜM atv İZLE | Kuruluş Osman son bölüm izle - yeni bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 125. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 125. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

MALHUN HATUN ZİNDANDA!

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ı öldürmeye kastetmekten tutuklanıp zindana atılmıştır. İsmihan Sultan kendisine yalancı şahitlik edecek birini aramaktadır. İsmihan Sultan, Bengi Hatun'u lehine şahitliğe ikna edebilecek midir? Osman Bey, Malhun Hatun'u zindanda bırakmamakta kararlıdır, Söğüt'e baskın yapacaktır ancak tüm oklar üzerine çevriliyken nasıl bir plan yapacaktır?

BENGİ HATUN'UN KARARI NE OLACAK?

Malhun Hatun'un kurtuluşu için tek şahit Bengi Hatun'dur. Bala Hatun bunun farkındadır ve Bengi Hatun'u ikna etmek için elinden geleni yapacaktır. Bengi Hatun, İsmihan Sultan'dan mı yoksa Osman Bey'lerden yana mı vaziyet alacaktır? Bengi Hatun hakikati söylemesi durumunda Alçiçek'in canıyla tehdit edilmektedir. Osman Bey, Bengi Hatun'un hakikati söylememesi durumunda Söğüt'ü basacaktır. Osman Bey Malhun Hatun'u kurtarabilecek midir?

TEKFUR VALENS'İN YENİ PLANI NEDİR?

Bursa Tekfuru Valens, Osman Bey'in Sultan Mesud'u tahta çıkartmak istediğini bilmektedir. Böyle bir şey olursa Konya'nın güçleneceği aşikardır. Tekfur Valens buna engel olmak için ne yapacaktır?

İSMİHAN SULTAN'IN OSMAN BEY'E TUZAĞI!

İsmihan Sultan Osman'a büyük bir tuzak hazırlamaktadır. Al-i Selçuk'un en büyük muhafız birliğini görevlendirir. Osman Bey iyice köşeye sıkışmıştır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 125. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

DİĞER
Son dakika haberleri: Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid - Manchester City maçında saha karıştı: Pep Guardiola'yı çılgına çevirdi...
Sibel Can ile Emir Sarıgül aylar sonra yeniden! Gözden uzak duruyorlar ama kaçmaz! Böyle görüntülendiler
F.Bahçe'de Jesus'a flaş eleştiri!
F.Bahçe'de her yol Jesus'a çıkıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle
Aile yeni bölüm izle!
ALES-2 başvuruları ne zaman başlayacak?
KGM 3 bin personel kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! Sacha Boey İngilizlerin gözdesi! 11:09
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta? 10:39
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:35
TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! TFF'den flaş yeni yabancı kuralı kararı! 10:04
Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta? Real Madrid - Partizan maçı saat kaçta? 09:24
F.Bahçe'de Jesus'a flaş eleştiri! F.Bahçe'de Jesus'a flaş eleştiri! 09:13
Daha Eski
Milan - Inter maçı saat kaçta? Milan - Inter maçı saat kaçta? 09:07
Kevin de Bruyne tarihe geçti! Kevin de Bruyne tarihe geçti! 08:57
Yazık oldu! Yazık oldu! 01:26
Özbek ve Koç PFDK’da Özbek ve Koç PFDK’da 01:26
F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! F.Bahçe Beko EuroLeague'e veda etti! 00:36
Bernabeu'da kazanan çıkmadı! Bernabeu'da kazanan çıkmadı! 00:36