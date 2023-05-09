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Ben Bu Cihana Sığmazam 30. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 30. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 30. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 9 Mayıs Salı günü yayınlanacak 30. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 30. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 01:24 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 01:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 30. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 9 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 30. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 30. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 30. BÖLÜM KONUSU
Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 30. bölüm izlemek için tıklayın

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Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir. Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler. Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider. Firuze de Cezayir'le yakınlaşma umuduyla Ateş'in evinde romantik bir hazırlık yapar. Leyla ve Firuze, Ateş'in evinde karşılaşır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 30. bölüm izlemek için tıklayın

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Bu sırada Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'ye çok kızgın olmasına rağmen onunla ilgilenmek zorunda kalır. Tatavlalı'nın Cezayir'in ekibine hediyesi nedir? Kayıkçı'nın infaz ettirdiği kişiler kimlerdir? Firuze'nin doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek mi?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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