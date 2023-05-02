YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 22. bölümüyle 2 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 22. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 22. BÖLÜM KONUSU NE?

Halil, Sefer Göreli'ye ortaklık teklifini iletir. Ali Fuat'ın masum olduğunu kanıtlamak için çıktığı bu yolda şok bir gerçekle karşılaşır. Göreli Ailesi, Ali Fuat'ın kızının yaşadığını biliyor ve uzun zamandır kızın kim olduğunu araştırıyordur. Zeynep'in hayatı tehlikededir, Halil'in en ufak bir hata yapmaması gerekiyordur. Kader ise Yılmaz'ın sonunu getirecek planı için harekete geçer. Halil, ses kaydını gönderen kişinin Kader olduğunu anlar. Zeynep çok kızgın olsa da Kader davası üzerinden Halil'le birlikte hareket etmeye başlar. Seray'ı dershaneden bir erkek arkadaşıyla gören Yılmaz sinirden deliye döner. Namusunu ayaklar altına aldığını iddia ederek torununu evlendirme kararı alır. Birsen büyük bir yol ayrımına gelir, babası, Seray'a da aynı kaderi yaşatmak üzeredir. Caner, sırf Halil'in canını yakmak için Armağan'la iş birliği yaparak Zeynep'e yakınlaşmaya çalışır. Fakat Halil buna asla izin vermeyecektir. Yılmaz oğluna verdiği sözü tutup

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 22. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?