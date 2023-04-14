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📺 ATEŞ KUŞLARI 12. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 12. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 12. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 12. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 00:38
📺 ATEŞ KUŞLARI 12. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 14 Nisan Cuma günü yayınlanan 12. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 12. bölüm bilgileri....

Ateş Kuşları dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI 12. BÖLÜM KONUSU

Ateş Kuşları için yıllardır kaçtıkları en büyük korkularıyla yüzleşme zamanı gelip çatar. Gülayşe şimdi halası Hacer Eyüboğlu'nun karşısındadır. Hacer, yıllardır görmediği yeğeni Lara'nın gözlerinin içine bakmaktadır. Mercan ve Zıpkın'ın köşke girmek için çevirdiği tüm dolapları öğrenen Hacer, Gülayşe'yi babasına götürecek mi?

Ateş Kuşları gerçekten Gülayşe'yi kaybetmekle karşı karşıyadır! Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak?

Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır.

Ateş Kuşları dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

Ateş Kuşları dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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