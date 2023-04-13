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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 35. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 13 Nisan Perşembe 35. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 08:22
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 13 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 35. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 35. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM KONUSU

Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür.

Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet'i bulmayı çalışırken Sadi'ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

Derya, Mert'in gerçekleri öğrenmesi karşısında ne yapacağını şaşırırken Mert'in ortadan kaybolması herkesi harekete geçirir. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür.

Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

Sadi, Servet'le bir sevkiyat daha yapacaktır. Her şey yolunda ilerlerken Servet'in öğrendiği gerçek, Sadi'yi kimliğinin deşifre olma ihtimalinin eşiğine getirir. Songül ise merak ettiği tatlı bir soruya cevap ararken gelen telefonla yine kendi başına işe kalkışır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. BÖLÜM İZLE

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