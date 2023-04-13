Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 11. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

📺Al Sancak 11. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 11. bölümüyle ekrana gelecek. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 11. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 11. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 13 Nisan Perşembe tarihli Al Sancak 11. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 09:30
📺Al Sancak 11. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm - Al Sancak yeni bölüm izle tek parça

AL SANCAK 11. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 11. bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 10. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 11. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 11. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 11. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır. Boran'ın yepyeni oyunu! Pençe Timi, Lilith'in son anda gelip kurtardığı Boran'ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar.

AL SANCAK 11. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Ali, kardeşi Sedef'le yüzleşiyor Tüm bunlar olurken Sedef ise Ahtapot'un esiri olduğu dönemde duydukları hakkında abisiyle yüzleşir. Bu yüzleşme iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Pençe Timi ve Ahtapot'un amansız hesaplaşması! Pençe Timi ve Ahtapot bir kez daha akıl oyunları ve bilek gücüyle çevrili bir çatışmanın içine girer. Bu çatışma, Ali ile Boran'ı yeniden karşı karşıya getirir ve ikilinin amansız hesaplaşması Nadia'nın da dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınarak devam eder. Nadia'nın kararı ne olacak?

AL SANCAK 11. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Hayatını alt üst edecek bilgiler edinen Nadia'nın önünde iki büyük yol ayrımı belirir. Gideceği yolu seçmek Nadia için oldukça zor olacaktır. Çünkü her iki koşulda da çok ağır bedeller ödemek ve hayatının gerçekliklerini baştan sona değiştirmek zorunda kalacaktır.

Pençe Timi ve Nadia yeniden bir araya mı geliyor? Tüm bu olanlardan sonra Pençe Timi, Nadia ile beklenmedik koşullarda bir araya gelecektir. Peki bu karşılaşma nelere sebep olacaktır?

AL SANCAK 11. BÖLÜM İZLE

AL SANCAK TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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