YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 19. bölümüyle 11 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 19. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM KONUSU NE?

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat'a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat'ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil'e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil'e mesafeli duran Zeynep ve Halil'in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat'ın da arzu ettiği gibi Zeynep'le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep'in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat'ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır. Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader'in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz'ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep'in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼 | TIKLA İZLE

Yürek Çıkmazı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?