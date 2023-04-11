ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 45. bölüm izle - Üç Kız Kardeş dizisi izle tek parça izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 11 Nisan Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığıni merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 45. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜM KONUSU

Türkan içine düştüğü tehlikeli durumdan kendini kurtarmaya çalışırken, o anda hiç beklenmeyen sürpriz bir misafir Türkan'ın yardımına koşar. Rüçhan ise Sevilay'ı kendi evinde gördükten sonra, düzenini geri almak için harekete geçer. Mesut'la ilgili yaşanan bir gelişme, Kalender Ailesinde duygusal anların yaşanmasına sebep olur. Türkan yaşadığı korku dolu anlardan sonra yalnız kalmaktan korkarken, hareketleri de yavaş yavaş Somer'in dikkatini çekmeye başlar. İkilinin cephesinde, bebekleri konusunda ayrıca bir heyecanlı bekleyiş de söz konusudur. Mustafa, Derya'dan ayrı kalamayacağını anlayınca radikal adımlar atar. Dönüş ve Serdar'ın ilişkileri de farklı bir yola evrilirken, Dönüş artık kendisiyle ilgili büyük sırra doğru adımlamaya başlar. Türkan'ın tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışırken vereceği sınavlar da onu sınamaya devam edecektir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 45. BÖLÜM İZLE

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