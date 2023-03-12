Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 56. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

📺Yargı 56. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 56. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 56. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 56. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 01:30
📺Yargı 56. BÖLÜM FULL İZLE | Yargı KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 12 Mart Pazar günü yeni ve 56. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 56. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 56. BÖLÜM İZLE

YARGI 56. BÖLÜM KONUSU

Ailesini sapasağlam bir araya getiren Ilgaz, Balkan mafyası vakasını tam olarak çözmeden bırakmama niyetindedir. Herkese bir şekilde zarar veren ve zor zamanlar geçirten bu çeteyi çökertmek ve ailesini tekrar bir arada tutmak en büyük amacıdır.

Özge için tehlike çanları çalmaktadır, ucu herkese değen büyük bir oyunun içerisine düşmüştür ancak onu bu cendereden çıkartabilecek beklenmedik bir yol arkadaşı edinecektir. Art arda gelen ölüm haberleri herkesi perişan etmiştir. Defne'nin psikolojisini düzeltmek ise gençlere ve Merdan'a kalmıştır.

Yekta, Ilgaz'ın dosyasına eski bir tanıdığı vasıtasıyla müdahil olabilmiştir. Kendisine kurulan oyunu Ömer sayesinde öğrenen Yekta için karşı hamlede bulunacağı bir plan yapma zamanıdır.

Ilgaz bir sürü badireden sonra Ceylin'le bir arada kalabilmek için büyük bir adım atma peşindedir. Başlarına gelen onca kötülüğün ardından her zamankinden daha da sıkı el ele tutuşmaları gerekecektir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 56. BÖLÜM İZLE

DİĞER
SÜPER LİG PUAN DURUMU | TFF ile 12 Mart Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl? İşte 26. Hafta fikstürü
SON DAKİKA: 92 yaşındaki Yılmaz Gruda’dan kötü haber! Yeşilçam yıldızı hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına sert sözler!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Güzel Günler SON BÖLÜM FULL İZLE (12 MART)
📺Teşkilat SON BÖLÜM FULL İZLE (12 MART)
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE
İZMİR TOKİ CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! 01:01
Juventus evinde hata yapmadı! Juventus evinde hata yapmadı! 00:56
Marsilya'ya Strasbourg engeli! Marsilya'ya Strasbourg engeli! 00:53
Gol düellosunda kazanan Sassuolo! Gol düellosunda kazanan Sassuolo! 00:46
Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! 00:43
Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Gent maçına çağrı Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan Gent maçına çağrı 00:43
Daha Eski
Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! 00:36
Erzurum Denizli'de 3 puanı kaptı! Erzurum Denizli'de 3 puanı kaptı! 22:27
Kırmızı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı Kırmızı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı 22:24
Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına sert sözler! Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına sert sözler! 22:22
Fiorentina kazanmaya devam ediyor Fiorentina kazanmaya devam ediyor 22:20
Aboubakar gollerine devam ediyor Aboubakar gollerine devam ediyor 21:59