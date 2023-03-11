Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 88. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

📺Gönül Dağı 88. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 11 Mart Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 86. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 88. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 01:21
📺Gönül Dağı 88. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 11 Mart Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 88. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 87. BÖLÜM ÖZETİ
Amcaoğulları hayallerine bir adım daha yaklaşır. Bilişim Vadisi'ni kurmak için kolları sıvayan amcaoğulları, beklemedikleri bir engelle karşılaşır. Taner, inşaatının durmaması için ne yapacaktır? Selma, Divane'nin kızına kavuşabilmesi için ipuçlarının peşindedir. Dursun Çavuş'a ulaşmaya çalışan Selma, sırrı bilen tek kişinin tanıdığı biri olduğunu öğrenir. Selma, gerçekleri öğrenecek midir? Nikahın son anda iptal olmasını hazmedemeyen Yasemin, Kaya Ailesi'ni rahatsız etmeye devam eder. Taner'in Yasemin'e tepkisi ne olacaktır? Define yüzünden hapse giren Hüseyin ve Muammer'i burada zorlu günler beklemektedir. Koğuşun ağası ve diğer mahkumlar tarafından zor zamanlar yaşayan ikili, içlerinde bulundukları tehlikeli durumdan kurtulabilecek midir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

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