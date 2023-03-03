Haberler Dizi Haberleri 📺 ALDATMAK 20. bölüm FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm TEK PARÇA | ATV Aldatmak son bölüm izle

📺 ALDATMAK 20. bölüm FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm TEK PARÇA | ATV Aldatmak son bölüm izle

Başrollerini Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı Atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, 20. bölümüyle seyircileri yine ekran başına kilitledi. Muhteşem kadrosu ve ilgi çeken konusuyla dizinin yeni ve 20. bölümü 2 Mart Perşembe günü Atv'de ekranlara geldi. İşte Aldatmak 20. bölüm konusu ve canlı izle linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:30 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
📺 ALDATMAK 20. bölüm FULL İZLE - Aldatmak yeni bölüm TEK PARÇA | ATV Aldatmak son bölüm izle

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, 20. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 20. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 20. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 20. BÖLÜM KONUSU

Oltan'ın ağır yaralanması şok etkisi yaratırken, Güzide kızından zor da olsa doğru olanı yapmasını ister. Yeşim'in tahrik edici hareketine verdiği karşılık, Güzide'nin artık o eski sakin halinden eser kalmadığını herkese hatırlatır.

Oylum ile Tolga arasına büyük bir soğukluk girmiştir. Tolga'dan kendi rızasıyla kopamayacağının da ilişkilerinin huzurlu şekilde devam edemeyeceğinin de farkında olan Oylum şaşırtıcı bir hamle yapar. Ancak bu hamlesinin sonuçları, iki taraf için de çok acı verici olacaktır.

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ALDATMAK 20. BÖLÜM İZLE

Ozan bir yandan Oylum'a Tolga ile kendisi arasında bir seçim yapmasını şart koşarken, diğer yandan Zeliş ile her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başlar.

Yeşim, Nihal'le yaptıklarının ortaya çıkması üzerine çok zor durumda kalır. Üstelik geçmişte söylediği başka bir yalanın Güzide sayesinde başına büyük tehlike açacağından habersizdir.

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ALDATMAK 20. BÖLÜM İZLE

Aldatmak'ın 20.bölümünde herkes farklı konularda "aldatılırken" eski defterlerinin yerini yeni olaylar ve başlangıçlar alıyor.

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ALDATMAK 20. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 20. BÖLÜM İZLE

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