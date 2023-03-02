Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm FULL İZLE - GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm FULL İZLE - GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 29. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 2 Mart Perşembe 29. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 01:13
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. bölüm FULL İZLE - GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 2 Mart Perşembe saat 20.00'de, 29. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 29. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 29. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 29. BÖLÜM KONUSU

Songül, Sadi'yi kurtarmak için Roberto'yu vermeyi düşünürken Ankara'yla kurduğu irtibattan sonra teslim edemeyeceğini öğrenir. Sadi'nin bir anda ortadan kaybolması Karabayır Lisesi'nde dikkat çeker.

Sevda bildiklerini daha fazla içinde tutamayıp Aylin'le konuşur. Aylin gerçek bir tehditle karşı karşıya kalır. Aygün evi kaybettiğini öğrendikten sonra Mahmut'un Melek'e zarar vermesinden korkup yeni bir karar alır ancak bu karar Melek'i ve arkadaşlarını mutlu etmeyecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 29. BÖLÜM İZLE

Songül, hocalarını merak eden öğrencilerine Sadi'nin neden ortadan kaybolduğunu anlatmaya gider. Sadi'yi kurtarmaya çalışırken uzanan yardım eli ise tanıdık bir isimden gelecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 29. BÖLÜM İZLE

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