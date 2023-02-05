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📺 GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 13. bölümüyle ekrana çıkıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 5 Şubat Pazar günü yayınlanan 13. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 13. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:30
📺 GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 13. bölümü merakla bekleniyor. 5 Şubat Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 13. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 13. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 13. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

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GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜM ÖZETİ

Setrak'tan yadigar kalan kolyenin, Alya'nın eline geçtiğini öğrenen Selma'nın kalbi bir kez daha kırılmıştır.

Selma'nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun'dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma'yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır.

GÜZEL GÜNLER 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Altan ve Atakan formalite evliliğin kurallarını belirlemeye çalışırken, Kıymet ve Hâkim gözlerden uzak bir akşam yemeği yemeye karar verir.

Cihangir'in Selma'yı dansa kaldırdığı balo, sürpriz bir haber sonrası Mihran'la ikisinin arasının yeniden açılmasına sebep olacaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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