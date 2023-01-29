Haberler Dizi Haberleri 📺 GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

📺 GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler, 12. bölümüyle ekrana çıkıyor. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın rol aldığı dizinin 29 Ocak Pazar günü yayınlanan 12. bölümü için araştırmalar da hız kazandı. İşte Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler 12. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:38
📺 GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLE - Show TV Güzel Günler TEK PARÇA FULL HD İZLE | Güzel Günler yeni bölüm full izle

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Osman Taşçı'nın oturduğu Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler'in 12. bölümü merakla bekleniyordu. 29 Ocak Pazar günü yayına gelen dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Güzel Günler 12. bölüm izle - Show TV Güzel Günler tek parça full HD izle, Güzel Günler 12. ve yeni bölüm full izle araştırmaları yaparken iddialı dizinin 12. bölüm bilgilerini haberimizde derledik.

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan'ın söz töreninin heyecanı tüm aileyi sarar.

Altan'ın babası söz için bir liste hazırlamış ve akşama kadar tamamlanmasını istemiştir.

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Bütün aile bu listeyi tamamlamak için kolları sıvar.

Bu sırada Altan ve Atakan arasında ipler kopma noktasına gelip törende ortalık hiç beklenmedik bir şekilde karışacaktır.

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜZEL GÜNLER TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Eşi ile yaş farkı konuşulan Özge Özder: İlişkimiz hakkında bilmişlik taslayanlar hayatımızdan çıktı!
İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor"
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yargı yeni bölüm izle
📺Kardeşlerim SON BÖLÜM FULL İZLE (28 Ocak)
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir TOKİ sonuç - Balıkesir Altıeylül kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti 10:43
Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:37
Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi 10:36
Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:31
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:27
Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." 10:22
Daha Eski
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:21
G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı 10:15
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" 10:08
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:06
Napoli - Roma maçı hangi kanalda? Napoli - Roma maçı hangi kanalda? 09:45
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... 09:41